DÜZCE (İHA) – Düzce’den deprem bölgelerinde kullanılmak üzere 7 bin 50 çadır gönderildi. Hem AFAD hem de Kızılay depolarından gönderilen çadırlar, depremzedelerin kullanımına sunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce’den deprem bölgelerinde kullanılmak üzere 7 bin 50 çadır gönderildi. Hem AFAD hem de Kızılay depolarından gönderilen çadırlar, depremzedelerin kullanımına sunuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından 23 Kasım Düzce depremi için Düzce’ye gelen çadırlar da dahil olmak üzere binlerce çadır deprem bölgelerine gönderildi. Bu çerçevede AFAD Düzce il Müdürlüğü deposundan ve Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi deposunda toplanan 7 bin 50 çadır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a gönderildi. Çadırlar ayrıca, bölgelere gönderilmesinin ardından vatandaşlara teslim edildi. Bazı bölgelerde ise çadır kentler oluşturularak vatandaşların kullanımına sunuldu.