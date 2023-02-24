DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgelerinde bin 564 personel ve gönüllünün yanı sıra 388 araç ve iş makinesi bulunduğunu açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, deprem bölgelerinde bin 564 personel ve gönüllünün yanı sıra 388 araç ve iş makinesi bulunduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Düzce’den afet bölgelerine çok sayıda personel ve araç desteği gönderilmişti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye’ye giden ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi ise Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Valiliği, deprem bölgelerinde var olan personel ve gönüllü kişilerin bilgilerini paylaştı. Buna göre, Düzce AFAD bölgede 29 personel ve 7 araç ile destek faaliyetlerini sürdürürken, kamu kurum ve kuruluşlardan 791 personel, 218 araç, arama kurtarma derneklerinden 256 gönüllü personel, 50 araç, yerel destek ekiplerinden 59 personel ve 4 araç ile gönüllülerden 429 vatandaş 109 araç bulunuyor.