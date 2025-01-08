Düzce’den Türkiye İçin İyilik Vakti yardım kampanyasına Düzceli teyze 10 maaşını bağışlayarak örnek oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye İçin İyilik Vakti" yardım kampanyasına anlamlı bir destek geldi. Yardım kampanyasına katılmak için biriktirdiği 10 aylık maaşını Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışlayan hayırsever bir vatandaş, örnek davranışıyla takdir topladı. Yapılan bağışın kabulü için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) adına Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, bağışı kabul ederken duygularını paylaştı. Aydın, "Yapılan yardımlar çok değerli ve anlamlıdır. Bu hassasiyetleri dolayısıyla hayırsever teyzemizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak, yapmış oldukları hayırları kabul eylesin" diyerek bağış yapan vatandaşa teşekkür etti.