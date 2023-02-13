DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden Düzce’ye gelen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda barındırılıyor.

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, deprem bölgesinden Düzce’ye gelen vatandaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda barındırılıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremden 10 il etkilendi. Deprem bölgelerinden Düzce’ye getirilen depremzedeler Zahidül Kevseri öğrenci yurduna yerleştirildi. Depremzedelere kahvaltı, öğle yemeği ve gecenin geç saatlerine kadar akşam yemeği ve sınırsız çay ikramında bulunuluyor.

Depremzedeleri kurum müdürleriyle ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay onlarla sohbet ederek “Deprem bölgelerinden ilimize gelen ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, Zahidül Kevseri Öğrenci Yurdumuzda ağırlamaya başladık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız.