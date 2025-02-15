DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Spor Şehri Düzce iddiamızı bugüne kadar yaptığımız projelerle kanıtladık" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Düzce’de yapılan spor yatırımlarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlü "Spor Şehri Düzce iddiamızı bugüne kadar yaptığımız projelerle kanıtladık. Kararlılığımızı Şıralık Mevkii Spor tesisleri projemiz, Kiremitocağı 19 Mayıs Spor Kampüsü Projemiz ve Atlı Spor Kulübü Projemizde geldiğimiz nokta ile sürdürüyoruz. Her biri uygulama aşamasına gelen çalışmalarımızı çok kısa zamanda tamamlamak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.