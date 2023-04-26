Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Düzce’de Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Başkan Özlü, ziyarette kentteki eğitim yatırımlarına dair belediye olarak verdikleri destekler konusunda bilgilendirme de bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bir dizi ziyarette bulunmak için kente gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’u makamında ağırladı. İldeki eğitim konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü, belediye olarak eğitime verdikleri destekler noktasında Bakan Yardımcısı Şensoy’u bilgilendirdi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alış verişi ile devam etti.