Düzce’de motosiklet ile çarpışan hafif ticari aracın park halindeki 2 araca da çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezi istikametinden gelen 81 ADU 448 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı istikametten gelen F.D. idaresinde ki 66 ACL 841 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarında bulunan 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.