DÜZCE(İHA) – Düzce’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos zafer Bayramı Düzce’de Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli çelenk koydu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sona erdi.

Kutlamalar Valilik Makamında Vali Cevdet Atay tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Buradaki programın ardından Zafer Bayramı kutlamaları kent meydanında yapılan törenlerle devam etti.

Kent meydanında yapılan törenlerde Jandarma komutanlığında görevli subay tarafından günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuşma yapıldı.

Programın sonunda ise tören birliklerinin resmigeçit töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı sona erdi.