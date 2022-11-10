Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 11 bin öğrenci aynı anda deprem tatbikatına katıldı.

Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 11 bin öğrenci aynı anda deprem tatbikatına katıldı.

AFAD tarafından ülke genelindeki tüm yurtlarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Düzce’de bulunan 10 Kredi Yurtlar Kurumunda aynı anda gerçekleştirilen deprem tatbikatına, Mahpeyker Kız Öğrenci Yurdunda Düzce Valisi Cevdet Atay ile AFAD, UMKE, arama kurtarma dernekleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. Öğrenciler, siren sesinin duyulmasıyla "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı, ardından yurdu hızlıca boşaltarak toplanma alanına geldi. Burada yapılan sayımın ardından tatbikat tamamlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, tatbikatla ilgili bilgi vererek, “Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 10 yurdumuzda yaklaşık 10 bin öğrencimiz ve personelimizle tatbikat gerçekleştirdik. Geçen hafta bu tatbikatların eğitimleri verildi. Arkadaşlarımız deprem gerçeğinin bilincinde olsunlar diye öğrencilerimizle bu tatbikatları gerçekleştireceğiz. Özellikle "çök, kapan ve tutun" hareketinin insanlara sağladığı faydaları zaman içerisinde görecekler” dedi.