DÜZCE (İHA) – Düzce’de bozulan ve tamire ihtiyaç duyulan yollarda Düzce Belediyesi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sonbahar aylarında il merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Hava şartlarına göre yollarda ki çalışmalarını sürdüren ekipler yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hız kesmeden gerçekleştiriyorlar. Şehrin genelinde ki yolların daha güvenli ve konforlu olması için çabalayan ekipler, kış ayları öncesinde tüm şehrin yollarını bitirmeyi amaçlıyor.