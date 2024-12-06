DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında, mevcut kredilerin yapılandırılması, piyasa ödemeleri için yeni kredi talepleri ve Şehir Tiyatrosu Çalışma Yönetmeliği gibi konular karara bağladı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye kredi işlemleri için yetki verildi.

Meclis Başkan Vekili Ali Dilber başkanlığında yapılan toplantıda, 23 gündem maddesi karara bağlandı. Bir önceki toplantıya ait meclis tutanak özetinin onaylanması sonrası gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda ilk olarak mevcut kredilerin yapılandırılması, müteahhit ve piyasa ödemeleri için kullanılması planlanan kredi talepleri ele alındı.

Belediye başkanlığınca mevcut kredilerin yapılandırılması ve vadelerinin uzatılması adına faiz hariç 200 milyon lira kredi talebinde bulunulmasını kabul eden 10 Ekim 2024 tarih 448 sayılı meclis kararının iptal edilerek, 48 eşit ödeme seçenekleri ile faiz dahil 293 milyon 159 bin 255 lira tutarında kredi talebinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye yetki verilmesi talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

Müteahhit ve piyasa ödemeleri için 48 ay eşit ödeme seçenekleri ile faiz dahil 141 milyon 150 bin 752 lira tutarında kredi talebinde bulunulması, kredi iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye yetki verilmesi talebi de oy çokluğu ile onaylandı.

Toplantının üçüncü gündem maddesi ise ek ödenek konulmasına ilişkin oldu. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün ek bütçe aktarma tablosu oy çokluğu ile kabul edildi. Müdürlükler arası ödenek aktarılması talebi de meclis üyelerinin çoğunluğunun oyları ile onaylandı.

Meclisin gündemindeki bir diğer önemli konu ise Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çalışma yönetmeliği oldu. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Şehir Tiyatrosu’nun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına dair Çalışma Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi. Toplantının devamında imarla ilgili talepler görüşülerek karara bağlandı.