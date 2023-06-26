Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2023 yılı yol yatırım programında bulunan Aksu Orman İşletme Şefliği orman yolu yapım işleri hızla devam ediyor.

İşletme Müdürlüğü yapı denetim görevlileri tarafından sürekli denetlenerek yollarda teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Yeni orman yollarının tamamlanmasıyla birlikte başta yaşanabilecek orman yangınlarına karşı erken müdahale olmak üzere ormancılık faaliyetlerinin etkin ve verimli yapılabilmesine olanak sağlayacağı ifade edildi.

Orman yollarının sözleşme tarihinde bitirilmesi planlanıyor.