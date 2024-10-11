Düzce OSB’de bulunan otomotiv yedek parçası üreten fabrikanın yemeklerinin içinden çıkanlar görenleri şok ettirdi.Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - İddialara göre fabrikaya yemek hizmeti sağlayan özel bir yemek firması çalışanların sağlığını tehlikeye sokacak hataları ile pes dedirtti.

Farklı günlerde fabrikaya gelen yemeklerin içinde önce yara bandı çıktı sonra kahvaltı olarak verilen poğaçanın içinden zımba teli olduğu düşünülen yabancı bir madde çıktı.

Son olarak öğle yemeğinde de bozulmuş ve küf tutmaya başlamış tatlının sunulması bu kadar da olmaz dedirtti.

Yemek firmasını insan sağlığını bu denli tehlikeye sokması bu kadarıda pes dedirtti!

Fabrikadan veya yemek firmasından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.