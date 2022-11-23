Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’dan hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokağa dökülürken deprem anı dükkanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde, bir lokantanın içinde yemek yiyen vatandaşların yaşadığı panik anları ve dükkanlarda bulunan avizelerin sallandığı anlar görülüyor.
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