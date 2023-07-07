Düzce’de beklenen yağış başladı. Ansızın bastıran yağış yüzünden vatandaşlar kapalı alanlara girerek korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarı sonrası bir Düzce’de yağmur başladı. Rüzgar ile hızlı şekilde ansızın bastıran yağışa yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara akın ederken, hazırlıklı gelen vatandaşlar ise şemsiyeleri ile yağmurdan korundu. Sağanak yağışın bu gece yarısı daha da etkili olması ve metrekareye 100 kilogram ve üstü yağması bekleniyor.