Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 53 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Mart tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 45 olaya müdahale edilirken, 6 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 53 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 15 adet sentetik ecza, 44,71 gram metamfetamin, 66,11 gram bonzai, 95 gram esrar, 150 gram sukunt, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.