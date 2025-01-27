DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince icra edilen operasyonlarda 49 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Düzce’de aranan 83 kişi yakalandı 31’i tutuklandı Düzce’de aranan 83 kişi yakalandı 31’i tutuklandı

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullananlara yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Ocak tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 47 olaya müdahale edilirken, 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 49 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 515 adet sentetik ecza, 636 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 79 gram bonzai, 1 gram kokain ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: iha