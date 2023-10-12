Düzce’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 1’i kadın 2 şüpheli yakalandı, ev ve iş yerlerinde ise çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, 3 suç kaydı bulunan F.B. (46) ile 5 suç kaydı bulunan Y.Y. (46) gözaltına alındı. İki şahsa ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 959 gram esrar maddesi, 450 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4,3 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy maddesi, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 179 adet fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B. ile Y.Y. isimli şüpheliler işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.