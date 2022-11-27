DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gişeler çıkışında durdurdukları Kocaeli plakalı araçta bulunan A.C., H.Y. ve M.D. isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 990 adet uyuşturucu ecstacsy hap ele geçirdi. Şüpheli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılarak sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine konuldu.