Yakalanan kişilerin emniyetteki ifadeleri sonrasında şüpheiler "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne teslim edildi.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 13 parça halinde toplam 7 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada 2 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 kişi geçtiğimiz gün yapılan operasyonla yakalndı.

O Camiyi Hayırseverler Yaptıracak

O Camiyi Hayırseverler Yaptıracak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.