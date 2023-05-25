Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Özel Destek Çağrısı dahilinde hazırlanan “Düzce’den Türkoğlu’na Dostluğun Yolu Bilim" projesi 18-20 Mayıs 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde uygulandı.

3 gün boyunca süren etkinlikte toplam bin 500 okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine çeşitli atölyelerde eğitim verildi. 22 atölye ve 1 panelden oluşan projeye Düzce Orman İşletme Müdürlüğü de “Türkoğlu’nu Birlikte Yeşertelim" atölyesiyle katkıda bulundu.

Projede, çocuklara doğa farkındalıklarının artırılması ve doğa sevgisinin aşılanması için Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan tişört, şapka ve balon hediye edildi.