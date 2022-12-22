Köy halkı ise; Vali Cevdet Atay ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ettiler.

Ekipler, Güzeldere Şelalesi yolundan önce Aktaş Şelalesi yolu, Sarıkaya mağara yolunu tamamladı. Aydınpınar Şelalesi yolunda da alt yapı çalışmalarını yürüten İl Özel İdaresine bağlı ekipler, havaların iyi gitmesi durumunda sıcak asfaltı serecek.

Düzce İl Özel İdaresi ilin turizmine açılan yolları asfaltlamaya devam ediyor. Tabiat parkı Güzeldere Şelalesine ulaşım artık daha kolay. Düzce İl Özel İdaresine bağlı ekipler 4 kilometrelik yolda genişletme ve düzenleme çalışmaları sonrasında sıcak asfaltı serildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin önemli turizm noktalarından olan Güzeldere Toptepe yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol genişleme çalışmaları sonrasında sıcak asfalta kavuştu.

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