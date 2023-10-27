DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri, Vali Selçuk Aslan’ın oluruyla düzenlenen Düzce Turizm ve Ziyaretçi Ofisi istişare toplantısından ofisin kurulması kararı çıktı.

Düzce Turizm ve Ziyaretçi Ofisi istişare toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce’nin yatırımcılar tarafından rağbet gören il olduğunu belirterek “Faal 3 organize sanayi bölgemizde, 500’ün üzerinde sanayicimiz faaliyet göstermekte. Yaklaşık 35 bin istihdam ile 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ihracatlar sonucunda da, 1 Milyar dolarlık bir katma değer sağlanmış oluyor. Biz bu noktada Düzce’nin artık sanayileşmeye doyduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki hamlelerimizin, turizm alanında olması gerektiği kanaatindeyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren de, bunu sesli şekilde dile getiriyoruz. Bu konuda ne denli ciddi olduğumuzun göstergesi olarak, bölge odalarında hiç olmayan Turizm Ar-Ge ofisini hayata geçirdik ve bunun için yoğun mesai harcıyor. Geldiğimiz noktada, birçok tespitle birlikte, bazı gerekliklerin hasıl olduğunu gördük. Turizm konusunda, çoğu zaman kurumlar birbirinden bağımsız çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalarda bir birliktelik ve bütünlük olmaması dolayısıyla, yapılan her çalışma sadece kendi hedef kitlesine ulaşabiliyor. Birbirimizden bağımsız hareket etmektense, tüm geliştirme ve çalışmaların tek elden yönetildiği, tüm paydaşlarımızın aktif şekilde organizasyonun içinde yer aldığı, bir yapı oluşması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Selçuk Aslan, planlı ve kontrollü turizmin önemli olduğunu belirterek “Düzce gerçekten iyi bir potansiyele sahip, jeopolitik olarak çok önemli bir yerde konumlanmıştır. Düzce yüzde 65 orman varlığıyla, endüstriyel tarım varlığıyla, Karadeniz’e olan kıyısı ile stratejik bir noktada. Daha önemlisi 2-2,5 saat sürüş mesafesinde Türkiye nüfusunun yüzde 40’ına komşuyuz. Her geçen gün göçle büyüyen bir vilayetiz. Bu oluşum sayesinde planlı ve kontrollü bir turizm gelişimi yapılacağına inanıyoruz” diyerek birliğin kurulmasına olan desteklerini yineledi.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Dr. Cemil Hakan Kılıç ve Akçakoca Turizm Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Arif Güngör sunum gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında Düzce Turizm ve Ziyaretçi Ofisi’nin amaç ve hedeflerinin yanı sıra organizasyonel yapısının nasıl olması gerektiği konusunda da fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantının son kısmında Düzce Turizm ve Ziyaretçi Ofisi’nin Düzce Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kurulmasına karar verildi.