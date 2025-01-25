Düzce Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İdare ve Denetim Müdürü Sebahat Güven Batur, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, muhtarlar ve teknik personeller katıldı. İl Müdürü Esra Uzun, köylerdeki muhtarların bu süreçte aktif bir rol oynayarak kayıt dışı arazilerin sisteme kazandırılması ve üreticilerin bilgilerinin güncel tutulması konusunda hayati bir destek sağlayabileceklerine değinerek, bu süreçte, Tarım Müdürlüklerinin muhtarlara her türlü desteği sağlayacağını ve teknik personellerle iş birliği içinde çalışacağını belirtti.

Toplantıda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Samet Gürel tarafından katılımcılara TÜKAS bir sunum gerçekleştirdi. TÜKAS’ın önemi ve işleyişi hakkında muhtarlara bilgi verilirken, sistemin tarım arazileri ve bu arazilerde gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıt altına alınarak ulusal tarım politikalarının oluşturulmasındaki rolü vurgulandı. Kayıt altına alınmamış tarım arazilerinin sisteme dahil edilmesiyle çiftçilerin devlet desteklerinden daha etkin şekilde yararlanabileceği ve tarımsal üretimin planlanmasında daha sağlıklı verilerin kullanılacağı belirtildi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Tacettin Kaval, toplantının önemli olduğunu muhtarlar olarak kayıt dışı arazilerin TÜKAS’a kayıtlılık çalışmaları kapsamında İl Müdürlüğüne destek olacaklarını açıkladı.

Toplantıda ayrıca TARSİM Sakarya Bölge Müdürü Erhan Karakuş, 2025 yılı devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ve yenilikler hakkında bir sunum gerçekleştirerek TÜKAS’a kaydedilen arazilerin de tarım sigortası yapılabileceği bilgisini verdi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişi ile sona erdi.