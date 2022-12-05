Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü kentte yeni çevreyolu yapım çalışmalarına başladı. Çamköy-Hal Kavşağı arasında kuzeyden gelen trafiği hafifletecek Melen Çevreyolu’nda şantiye alanı kuruldu, çalışmalara başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü kentte yeni çevreyolu yapım çalışmalarına başladı. Çamköy-Hal Kavşağı arasında kuzeyden gelen trafiği hafifletecek Melen Çevreyolu’nda şantiye alanı kuruldu, çalışmalara başlandı.

Düzce’nin çevreyolu ağına önemli bir güzergah daha ekleniyor. Başkan Faruk Özlü’nün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda kentin kuzeyinden gelen trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak 6,5 kilometre uzunluğundaki Çamköy-Hal Kavşağı Hattı’nın yapımına başlandı.

Çalışmaları karayolları yürütüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde Çamköy kavşağı yönünden başlayan hafriyat ve dolgu işlemi alana kurulan şantiye alanından yürütülen koordinasyon ile hızla ilerliyor.

Hava şartlarının elverdiği süre içinde aralıksız devam edecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Faruk Özlü “İlimizin kuzeyinden gelen özellikle ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğinden uzaklaştırılması ve yolun kısaltılması konusunda bu bağlantı büyük önem taşıyor. Aynı zamanda hava kirliliği ile mücadelemize büyük katkı sağlayacak olan Çoban, Öztürkler ve Hal Kavşağı trafiğini hafifletecek Melen Çevreyolu projemizin talebini ilettiğimiz Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun aynı gün Karayolları Genel Müdürlüğü’ne talimat vermesi ile çalışmalar hızla başladı. Düzce’miz için kapısını çaldığımız her an bizlere desteği ve ilgisini gösteren Bakanımıza tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 6,5 kilometre uzunluğunda Hal Kavşağı’na bağlanacak yolun şehrimize, vatandaşlarımıza, hepimize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.