Düzce’de minibüs, kamyonet ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Körpeşler Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Er idaresindeki 81 ADG 212 plakalı Yuki marka motosiklet, Ömer Faruh H. idaresindeki 81 AH 435 plakalı kamyonet ve Tanju Y. idaresindeki 81 DZ 986 plakalı minibüs trafik kazasına karıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem Er hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.E. (8) ile M.E.E. (3) yaralandı. 12 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu yol trafiğe kapanırken ölen Adem Er’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan Er ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri yakınları teskin etmeye çalıştı.

Trafik kazasıyla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.