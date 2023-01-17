DÜZCE (İHA) – TEKNOFEST’e katılacak takımlar belirlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce’de gençlik merkezi adına yarışmaya katılacak gençler değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – TEKNOFEST’e katılacak takımlar belirlenmeye devam ediyor. Bu çerçevede Düzce’de gençlik merkezi adına yarışmaya katılacak gençler değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Her yıl gençlerin teknolojiye olan ilgisinin giderek arttığı TEKNOFEST’in 2023 yılında yapılacak gösterileri için katılımcılar belirlenmeye başladı. Düzce’den de ortaokul, lise ve üniversiteden onlarca öğrencinin katıldığı TEKNOFEST’e bu yıl Düzce Gençlik Merkezide katılım sağlıyor. Bu çerçevede gençlik merkezi adına yarışmaya katılacak gençler değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın da katıldığı toplantıda yarışmada yapılacak çalışmalar görüşüldü.