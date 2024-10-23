Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ‘Düzce Tarım Paneli’ kapsamında Millet Bahçesi’nde ‘Tarım Sokağı’ açıldı. Üreticiler ile tüketicileri bir araya getiren şenlikte, taze ve doğal ürünler ile yöresel lezzetler satışa sunuldu.

Düzce’de tarım sektörünün nabzını tutan “Düzce Hasat Şenliği Tarım Paneli ve Tarım Sokağı” etkinliğinin 5.’si düzenlendi. Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi gibi kamu kurumları ile kadın kooperatiflerinin işbirliğinde kurulan “Tarım Sokağı” Millet Bahçesinde açıldı.

Yerel üreticilerin ürünlerini sergilediği tarım sokağında, taze ve doğal ürünler ile yöresel lezzetler ziyaretçilere sunulurken, tarım makineleri ile amigurumi tekniği ile yapılan tablolar da sergilendi.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Ünal, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da Tarım Sokağı’nı ziyaret ederek, stantları tek tek gezdi.

Tarım akademisi de yerini aldı

Tarım Sokağı’nda stand açan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü de Tarım Akademisi bünyesinde üretimi gerçekleştirilen lavanta, biberiyle, kekik, taflan ve leylandi gibi süs bitkilerini sergileyerek, ziyaretçilere hediye etti. Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, Düzce’nin park, bahçe, refüj ve kavşaklarındaki peyzaj çalışmalarında kullanılan çalı türü süs bitkilerinin Tarım Akademisi bünyesinde üretilmeye başlandığını hatırlattı. Önümüzdeki yaz döneminde dikim çalışmalarının bu bitkilerle yapılacağını ifade eden Öztürk, Düzce Belediyesi’nin önemli bir tasarruf sağlamış olacağını vurguladı.

3 gün boyunca millet bahçesinde

Tarım Sokağı’nda Düzce’nin coğrafi işaretli ürünü olan ve lezzeti ile fark oluşturan kuzu kestane ile kestane kabağı da satışa sunulan ürünler arasında yer aldı. Kadın kooperatiflerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kadın girişimcilerin el emeği ürünleri sergilendi. Düzceli Hasan Kum tarafından geliştirilen fındık toplama makinesi ile Düzce İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan zirai ilaçlama dronu da ziyaretçilerden ilgi gördü. Tarım Sokağı, 3 gün boyunca millet bahçesinde açık olacak.

Tarım panelinde gündem: kahverengi kokarca

24 Ekim Perşembe günü ise tarım sektörüne dair yeniliklerin ve çözüm önerilerinin konuşulacağı Tarım Paneli düzenlenecek. Panelde, tarım alanlarını tehdit eden ‘kahverengi kokarca’ zararlısı ele alınacak.

Alanında uzman konuşmacılar, zararlının tarıma etkileri ve mücadele yöntemleri başta olmak üzere katılımcılara geniş yelpazede bilgiler sunacak.