Düzce Belediyesi sezon başından bu yana 75 bin ton asfaltın serimini yaparken çalışma planı çerçevesinde özellikle sık kullanılan güzergahlarda deforme olan cadde ve sokakların asfaltlama işlemini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi saha çalışmalarını farklı noktalarda sürdürürken yaz döneminin vazgeçilmezi asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde ihtiyaç olan noktaları çalışma programına dahil eden Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Okan Kaltu koordinasyonunda Kültür Mahallesi ile Şerefiye Mahallesi’ni birbirine bağlayan Namık Kemal Sokak, Necati Bey Sokak ile aynı güzergah üzerine Kuzey-Güney bağlantıyı sağlayan Süleyman Kuyumcu Caddesi’nde kazıma ve asfaltlama işlemini sürdürüyor. Vatandaşların gün içinde mağdur olmaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre yürüten ekipler, kısa süre içinde Süleyman Kuyumcu Caddesi kazıma ve asfaltlama çalışmasını tamamlarken, Namık Kemal Sokak ve devamında kazıma işlemini tamamladı ve asfalt serimine başladı. Kısmen araç trafiğine uygun olan ve kullanılan yollar, yenileme işleminin ardından yapılacak çizgi çalışması sonrasında tamamen kullanıma açılacak.

Asfaltlama muhtelif noktalarda devam edecek

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu da çalışmalar hakkında verdiği bilgide sezon sonuna kadar asfaltlama çalışmalarının süreceğini belirterek “Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yolların durumuna göre yaptığımız öncelik sırasına göre en çok kullanılan güzergahlarımızda kazıma ve asfaltlama çalışmamız sürüyor, sahada 40 personelimiz çalışıyor. 24 saat hiç durmadan çalışarak vatandaşlarımızın konforlu seyahat etmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Asfalt çalışmamız Namık Kemal İlkokulu çevresinde bitiyor, buradan stadyum çevresine geçerek orada ihtiyaç olan deforme olmuş noktalarda çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.