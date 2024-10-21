Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ovası Sulama Birliği tarafından hazırlanan ‘Sulama Rehabilitasyon ve Yenileme Projesi’nin Devlet Su İşleri yatırım programına alınmasını sağladı. Proje kapsamında açık su kanalları yer altına alınarak, Düzce Belediyesi desteği ile üreticilerin suya erişimini kolaylaştıracak çalışmalar da yapılacak.

Düzce’de iklim değişikliği sonucu yaşanılan tarımsal kuraklığın ürün ve gelir kaybına neden olmaması adına Düzce Ovası Sulama Birliği Başkanı Ebubekir Uzgur tarafından ‘Düzce Ovası Sulama Rehabilitasyon ve Yenileme Projesi’ hazırlandı. Suyun israf edilmeden kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen proje, Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleriyle Devlet Su İşleri yatırım programına dahil edildi. Proje kapsamında, 1964 yılında başlayarak 1983 yılında tamamlanan ve ekonomik ömrünü dolduran açık sulama kanalları yer altına alınarak, basınçlı sulama yapılması sağlanmış olacak.

Müjdeli haberi çiftçilere duyuran Faruk Özlü, 2025 yılı sulama sezonu öncesi kanal bakım-onarım ve temizlik çalışmalarının 24 Ekim itibariyle merkez mahalle ve köylerden başlayacağını açıkladı.

Özlü, sulama sahası içerisinde yer alan üreticilerin taleplerinin karşılanması için Düzce Belediyesi olarak Düzce Ovası Sulama Birliği’ne iş makinesi ve ekip desteği vereceklerini de kaydetti. Bu sayede çiftçilerin suya erişimi kolaylaşacak ve sulama işlemleri daha verimli hale gelecek.

Başkan Faruk Özlü, projenin Düzceli üreticilere hayırlı olmasını diledi.