DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube birimi ile değerlendirme toplantısı yaptı. Yazıcı spor etkinliklerine katılımın Türkiye genelenin üstünde olduğunu söyledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube birimi ile değerlendirme toplantısı yaptı. Yazıcı spor etkinliklerine katılımın Türkiye genelenin üstünde olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2021-2022 yılı değerlendirilmesi, yeni sezon planlanması, yaz spor akademisi, yetenek taraması analizi, yüzme bilmeyen kalmasın projesi, spor branşları, çalışma saatleri, geçmiş senelerdeki sporcu sayıları, engelli il spor merkezleri için özel sporculara ilgi ve destek, geleceğe yönelik çalışma planları, sorunlar ve talepler konuşuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “Müdürlüğümüz Spor Şube birimimizde çalışan arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Projelere bu senede katılımlar çok yüksek oldu. Yaz Spor Akademisi, Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi gibi bakanlığımızın önem verdiği projelerde Türkiye genelinde üst sıralardayız. Spor Şube biriminde özveri ile çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” İfadelerinde bulundu.