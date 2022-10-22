Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor’ projesinde katılımcılar, Kent Ormanı Doğal Parkuru’nda yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe katılanlar, sonbaharın tadını doyasıya çıkarttı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor’ projesinde katılımcılar, Kent Ormanı Doğal Parkuru’nda yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe katılanlar, sonbaharın tadını doyasıya çıkarttı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi’nin ortaklaşa yaptığı Spor Akademisi faaliyetlerinden olan ’Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor’ Projesi çerçevesinde Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan Kent Ormanı Doğal Yürüyüş Parkuru’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden üniversite okumak için Düzce’ye gelen gençler ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte sonbaharın ormanlardaki havasını teneffüs ettiler. Katılımcılar, koyun sürüleri arasında yeşilin çeşitli tonları arasında temiz havanın tadını doyasıya çıkarttı.

Öğrenciler yürüyüşten duydukları mutluluğu dile getirirken, herkesi yürüyüşe davet etti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl başlattığımız ’Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor’ projemizi bu yıl da devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve Düzceliler ile birlikte yaklaşık 160 kişilik katılım ile 6 kilometrelik parkurumuzu yürüdük. Kent Ormanı’nda başlayan yürüyüşümüzü Çakırlar Köyü’nde sonlandırdık. Bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Gençlerimizi vatandaşlarımızı hem spor, hem sağlık, hem de doğa ile buluşturup güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz memnun bizler de memnunuz. Bu organizasyonda ayrıca çay, simit ile kahvaltıda yapıyoruz" dedi.

Yürüyüşün sonunda Çakırlar Köyü İlkokul bahçesinde kahvaltı yapıldı.