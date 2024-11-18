Düzce’de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kentte polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerce savcılık koordinesinde 11-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 55 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 66 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarda; 53 sentetik ecza, 83 gram esrar, 31 gram metamfetamin, 986 gram bonzai, 13 adet ecstasy, 7 gram afyon macunu, 1 gram skunk ve 5 adet payp ele geçirildi.