DÜZCE(İHA) – Düzce’de son 1 haftada yapılan çalışmalarda 27 bin 864 şahıs sorgulanırken, 60 aranan şahıs ise yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilde huzur ve sükunetin sağlanmasına yönelik 10-16 Mart tarihlerinde kent genelinde 27 bin 864 şahsın sorgulamasını yaptı. Yapılan denetimlerde 60 aranan şahıs yakalanırken 20 şahıs ise tutuklandı.

Şahıslarla birlikte 6 tabanca, 1 av tüfeği, 3 kesici-delici alet, 256 mermi, 6 kurusıkı tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.