DÜZCE (İHA) – Düzce D100 Karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis yüzünden göz gözü görmedi. Hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü kentte görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan Düzce D100 Karayolunda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfıra kadar düştüğü kentte görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştü. Araçlar görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer vatandaşların sisli havada yakın araç takibi yapmamalarını ve sis farlarını yakmalarını istedi.

Sabah etkili olan sisin öğle saatlerinde doğru açılması bekleniyor.