DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan sis, kent merkezinde görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Düzce’de sis etkili oluyor. Kent merkezinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Ulaşımı olumsuz etkileyen sis sebebiyle sürücüler, araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerlemeye çalıştı. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle yayaların da zaman zaman yürümekte zorlandığı görüldü.