DÜZCE(İHA) – Düzce Konuralp Antik Kentinde sulu boya sanatçısı Atanur Doğan’ın eserinin de yer aldığı 100. yılda Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisi düzenlendi.

Düzce’de sanatın kalbi Batı Karadeniz’in Efes’i olan Konuralp’te atıyor. Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen 100. Yılda Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisine Düzce Valisi Selçuk Aslan’da katıldı. Vali Aslan, ulu boya sanatçısı Atanur Doğan ve sergiye katılan çocuklar ile birlikte resim yaptı. Daha sonra tablo antik kentin girişine konarak hatıra fotoğrafı çektirildi.