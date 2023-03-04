Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yapımı hızlı bir şekilde tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun hizmete girdi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yapımı hızlı bir şekilde tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun hizmete girdi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kaynaşlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Dr. Yılmaz, yapımı kısa sürede tamamlanan yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun Bolu Dağı ve TEM Otoyoluna yakın olmasından dolayı trafik kazalarına hem de afetlere karşı olay yerine çok daha hızlı ulaşarak olaya anında müdahale edebilecek stratejik bir konumda olduğunu aktardı.

Yasin Yılmaz, “Modern ve tam donanımlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.