DÜZCE(İHA) – Düzce’de adliye ve baro çalışanlarına yönelik sağlık bilgilendirmesi ve taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, 1-31 Ocak Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık kapsamında adliye ve baro çalışanlarına yönelik Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bilgilendirme eğitimi ve tarama programı düzenledi. Adliyenin konferans salonunda düzenlenen ve KETEM birim sorumlusu Dr. Rabia Nurullazade tarafından verilen eğitimde çalışanlara kanserde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, rahim ağzı kanserinin önemi, meme ve bağırsak kanseri, ücretsiz hizmet veren tarama noktaları ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonrası çalışanlara sağlık taraması yapıldı.