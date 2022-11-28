DÜZCE(İHA) – Düzce trafiğine kayıtlı 61 bin 613 otomobil kayıtlı. Otomobilden sonra en çok kullanılan araç ise motosiklet geliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce trafiğine kayıtlı 61 bin 613 otomobil kayıtlı. Otomobilden sonra en çok kullanılan araç ise motosiklet geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 124 bin 983 oldu. İlde araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 613 otomobil, 2 bin 662 Minibüs, bin 491 Otobüs, 19 bin 111 Kamyonet, 5 bin 76 Kamyon, 21 bin 249 Motosiklet, 13 bin 342 Traktör, 439 Özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Düzce’de verilere bakıldığı zaman da otomobilden sonra en çok tercih edilen araç motosiklet geliyor.