Düzce'de Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulunda sosyalleşme amacıyla başlatılan resim kurslarında hayallerini tuvale yansıtan otizmli öğrencilerin başarısını gören öğretmenleri, on 5 öğrencinin imzasını taşıyan ve "Engel Tanımayanlar" ismini verdikleri eserleri, geliri özel bireylerin eğitiminde kullanılması amacıyla sanatseverlerle buluşturacak.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli öğretmenler, otizmli öğrenciler için geçen yıl resim atölyesi kurdu. Yaşları 8-17 arasında değişen ve resme çok meraklı on beş otizmli öğrenci, atölyede el becerilerini geliştirmenin yanı sıra arkadaşlarıyla iletişim kuruyor, motor becerilerini geliştiriyor ve sosyalleşiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile "Hayallerimizi Resmediyoruz" projesini hazırladı.

Bu sayede kursun daha kapsamlı olmasını sağlayan öğretmenler, öğrencilere de başarılı çalışmalarından dolayı "engel tanımayanlar" ismini verdi. Otizmli öğrencilerin hayal güçlerini resmettiği eserler, oluşturulacak sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunularak elde edilen gelir kendileri gibi özel bireylerin eğitimine katkı sağlayacak.