Düzce’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

Düzce’de Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Belediye Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle Belediye Bandosu ve Mehteran eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüdü. 100 metrelik Büyük boy Türk bayrağı ve Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini taşıyan grubun yürüyüşüne binlerce kişi eşlik etti. Fener alayı, Anıtpark Meydanı’nda son bulurken Düzce Valisi Selçuk Aslan yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı inşallah nice yüzyıllara zemin oluşturacak. İyi yıllara doğru yelken açacağız. 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneğimiz ile nice yıllar bizlerin olacak buna eminim. Atatürk’ün dediği gibi bizler bir gün toprak olabiliriz. Ama cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır” dedi.