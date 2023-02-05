Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce’nin bulunduğu Orta ve Batı Karadeniz illeri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından Düzce Valiliği, il genelinde eğitime 6 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesi kararını verdi. Sosyal medya hesabından tatili duyuran Düzce Valisi Cevdet Atay, “Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, meteorolojik verilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı nedeniyle, 6 Şubat 2023 Pazartesi il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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