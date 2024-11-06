Milli Eğitim Bakanlığı'nca velilerden para almanın yasak olduğunun yazılı ve sözlü olarak söylemesine rağmen Düzce'de eğitim hizmeti veren devlet okullarında Okul Aile Birliği adı altında okul idaresi tarafından zorunlu bağış alıyor.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de bir okulun velilerine zarf içinde yazı gönderildi.

"2024-2025 Eğitim Öğretim yılı okul aile birliği genel kurulu tarafından alınan karar ile çocukların daha kaliteli eğitim ortamından yararlanmaları adına dönemlik 500 TL bağış toplanmasına karar verilmiştir" denilen yazıda, paranın hem zarf içine konulabileceği, hemde verilen bir IBAN'a yatırılabileceği belirtildi.

Bu yazıdan bir hafta sonra okul yönetimi tarafından açılan bir WhatsApp hesabı üzerinden de velilere baskı yapıldı.

SMS'de yer alan "Değerli velilerimiz, sizlere ulaştırılan okul aile birligi bağış zarflarinin Cuma gününe kadar sınıf öğretmenlerine teslim edilmesini rica ederiz. Okul idaresinin mesajıdır" şeklinde yazı sonrasında veliler duruma tepki gösterdi.

Zorunlu bağışla ilgili Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorunu ilettiklerini fakat bir çözüm olmadığını belirten veliler, konuyu CİMER'e de taşıyacaklarını kaydetti.