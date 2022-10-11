Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Valilik bünyesinde oluşturulan komisyon okul kantinlerini denetledi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de denetimlere katılarak ruhsat ve fiyat tarifesi kontrolü yaptı.

Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Valilik bünyesinde oluşturulan komisyon okul kantinlerini denetledi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de denetimlere katılarak ruhsat ve fiyat tarifesi kontrolü yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Valilik tarafından kurulan komisyon üyeleriyle birlikte il genelindeki okulların kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. 2022-2023 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ortamlarda beslenmelerini sağlamak amacıyla denetimleri en baştan sıkı tutan Düzce Zabıta ekipleri, kantinlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını, satışı yapılan yiyeceklerin hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanması ile mutfaklarının hijyen kurallarına uygunluğu hususlarında hassas davranıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve komisyon üyeleri denetimlerini artıracağını belirtti.

Kantin işletmecilerinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının kontrollerini de sağlayan Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde tüm kuralları uyan işletmecilere teşekkür etti.