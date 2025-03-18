Düzce'de meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.Sibel KABASAKAL / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkez Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde İ.Ç. idaresindeki 81 ADV 904 plakalı motosiklet ile Y.O.M. Yönetimindeki 81 DV 838 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı İ.Ç'ye ilk müdahalesi ambulansta yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Kaynak: İGF