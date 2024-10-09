Düzce'nin İstilli Köyü'nde bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Düzce İstilli Köyü'nde yaşanadı.

Olayda A.L. idaresindeki 81 ADN 289 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Kazada nsürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan yaralı A.L. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.