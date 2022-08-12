DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıda metruk binaların yıkılması için çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıda metruk binaların yıkılması için çalışmaların sürdürülmesi kararı alındı.

Tehlike arz eden metruk binaların yıkılmasına ilişkin Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı. Metruk binaların son durumları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda, yıkım çalışmalarının sürdürülmesi kararı alındı.