DÜZCE (İHA) – Düzce’de etkili olan sağanak yağış ile beraber dolan mazgalları Düzce Belediyesi ekipleri sürekli temizleyerek, taşkın riskini azalttı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Düzce’de etkili olan sağanak yağışa rağmen mazgallarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Altyapıların sağlıklı işlemesi için mazgal temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, taşkın riskini en aza indirmek için çaba harcadı. Vatandaşların güvenliği ve konforu için gerekli önlemleri alarak biriken suların tahliyelerini sağlayan ekipler, şehir genelinde yağışa rağmen olumsuzluk yaşanmaması için çaba harcıyor.