DÜZCE (İHA) – Düzce’de sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan kutu menfez çalışmaları 2 köy de daha tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince köylerde başlayan sel ve su taşkınlarının önüne geçebilmek için kutu menfez çalışmalarına başladı. Kendi bünyelerinde kurdukları beton yapı üretim tesislerinde köylere özel olarak üretilen kutu menfezler, bir çok köyde yerleştirilmişti. Dere yataklarının herhangi bir soruna ulaşmaması için yapılan son çalışmalar 2 köy de daha tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Halilbey ve Yeşilyayla köylerinde 1.5x1.5 ebatlarında kutu menfez çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.